Лавров жестко высказался об ударах США по Ирану Лавров: недавние удары США по Ирану нарушают подписанный меморандум

Москва14 июл Вести.Россия считает удары США по территории Ирана нарушением меморандума, заключенного между Вашингтоном и Тегераном. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Американские удары приводят к разрушению гражданской инфраструктуры как в исламской республике, так и в других странах Персидского залива, отметил он.

Мы рассматриваем [удары США по Ирану] как нарушение меморандума. ... И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум сказал Лавров

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта между странами. Тем не менее уже в июле американская сторона возобновила удары. Как отмечал президент США Дональд Трамп, Вашингтон намерен полностью ликвидировать военный потенциал Ирана в районе Ормузского пролива, чтобы лишить Тегеран контроля над ним.