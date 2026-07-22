Захарова: весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному" Захарова прокомментировала обвинения Рубио в адрес Ирана

Москва22 июл Вести.Запад, обвиняя Тегеран в нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, готовится к войне. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Иран на данный момент демонстрирует отсутствие серьезной готовности к ведению переговоров с американской стороной.

Просто весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному": сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне написала Захарова

Она также напомнила слова западных представителей о якобы невыполнении Россией минских договоренностей, которые позже и сами признались, что "не собирались им следовать".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военное давление на Иран будет сохраняться до тех пор, пока Тегеран не вернется за стол переговоров.

Также он признал, что военный конфликт с Ираном затягивается и не завершится в ближайшее время.