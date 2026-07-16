В Белом доме заявили о стремлении Ирана заключить сделку с США

Ливитт сообщила о желании Ирана заключить сделку с США В Белом доме заявили о стремлении Ирана заключить сделку с США

Москва16 июл Вести.Иран оповестил США о желании выработать соглашение о прекращении боевых действий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что обсуждала ближневосточный конфликт с президентом США Дональдом Трампом совсем недавно.

Иран еще как продолжает вести переговоры с США и заявлять, что хочет заключить сделку с нами заявила Ливитт журналистам

По ее словам, сокрушительные удары Соединенных Штатов по иранским объектам вынуждают Тегеран идти на заключение соглашения.

Ранее журналисты CBS сообщили, что Трамп в приватных беседах выражает недовольство ходом военной операции против Ирана, считая, что конфликт продолжается слишком долго.