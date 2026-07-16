Москва16 июлВести.Иран оповестил США о желании выработать соглашение о прекращении боевых действий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она отметила, что обсуждала ближневосточный конфликт с президентом США Дональдом Трампом совсем недавно.
Иран еще как продолжает вести переговоры с США и заявлять, что хочет заключить сделку с намизаявила Ливитт журналистам
По ее словам, сокрушительные удары Соединенных Штатов по иранским объектам вынуждают Тегеран идти на заключение соглашения.
Ранее журналисты CBS сообщили, что Трамп в приватных беседах выражает недовольство ходом военной операции против Ирана, считая, что конфликт продолжается слишком долго.