Захарова заявила, что Западу давно никто не верит на уровне "раскрытия объятий" Захарова: Западу уже давно никто не верит на уровне "раскрытия объятий"

Москва17 июл Вести.Западу уже давно никто не верит на уровне "раскрытия объятий", так как все знают, на что способны его представители и к каким методам прибегают. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат добавила, что фраза главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад окончательно подорвал к себе доверие, вызвала резонанс. Его слова интерпретировали так, что верить и доверять Западу перестали только сейчас, отмечает официальный представитель МИД.

Ну нет, конечно. Это сказано было им, чтобы западники, которые сейчас буквально вылезают из штанов, выпрыгивают из своих ботинок, делают все для того, чтобы погромче заявить о своей якобы приверженности миру, о том, что они вроде как хотят места за столом переговоров, чтобы они услышали это, и чтобы про них это услышали во всем мире. Никто им не верил на уровне вот этого, знаете, "раскрытия объятий". Уже давно все знают, на что они способны и к каким методам они прибегают сказала Захарова

Ранее Лавров констатировал, что Запад окончательно подорвал к себе доверие, лишь имитирует готовность к дипломатии и мирному урегулированию конфликта на Украине, а на самом деле открыто выдвигает ультиматумы.