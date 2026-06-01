Москва1 июн Вести.У Западной Европы периодически прорывается безумие, полностью вылечить ее от этого невозможно. Такое мнение ИС "Вести" выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что иногда безумие Европы удается "загнать обратно", но ненадолго.

Это безумие периодически у них прорывается. Потом удается его загнать обратно. Наверное, полностью вылечить Западную Европу просто невозможно с учетом ее послужного списка, чего только она не творила сама с собой на протяжении того же XX века отметила Захарова

По ее словам, в "антимире" Европы возможно все: закрывать глаза на убийство детей и терроризм, забывать о своих же правилах, связанных с правами человека.

В их мире, наверное, лучше даже антимире, возможно теперь уже все: не видеть убийства детей, аплодировать террористическим актам против гражданских лиц, забыть о всех своих же, как они говорят, нарративах, связанных с правами человека. Это все и есть, так сказать, последствия абсолютного, безумного курса вот этих ультралибералов, которые переиначивали человеку восприятие самого себя и окружающего мира, когда людям на протяжении многих лет рассказывали, что дети рождаются бесполыми, а только либо родители, а лучше даже социальные службы должны определять или помогать ребенку определить, кто он есть, чему мы удивляемся? сказала официальный представитель МИД РФ

Захарова прокомментировала призывы Европы наносить удары по России.

Теперь вот дошло до призывов наносить в центре Европы удары по суверенному государству. Зная историю вот этих деструктивных сил и их проявлений на территории Западной Европы, [нужно] принимать это все всерьез, несмотря на то, что это звучит безумно, и выстраивать соответствующую свою внешнюю и внутреннюю политику, чем, собственно говоря, мы и занимаемся добавила она

Ранее Захарова рассказала ИС "Вести" о хладнокровии и безразличии Запада к украинскому народу и собственным гражданам. По мнению дипломата, на словах Запад демонстрирует заботу, а на деле проявляется "тотальная могилизация".