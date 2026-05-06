Захарова: карточный домик вранья Запада шатается все сильнее Захарова высказалась о двойных стандартах Запада в части свободы слова

Москва6 мая Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о двойных стандартах Запада в вопросах свободы слова.

Так она прокомментировала итоги конференции под эгидой ЮНЕСКО, приуроченной ко Всемирному дню свободы печати, которая завершилась в Лусаке. По ее словам, формат подобных мероприятий часто выстраивается таким образом, чтобы исключить неудобные вопросы и альтернативные точки зрения.

Захарова отметила, что ранее российские представители медиа и общественности сталкивались с трудностями при попытках участия в аналогичных форумах в западных странах, включая ограничения доступа и технические барьеры.

В чем же смысл словосочетания "свобода печати", которое перепевают на все лады на таких конференциях? Внятного ответа ни один из спикеров не дал. Те, кто был настроен на честный разговор, голос российского журналиста услышал. Карточный домик вранья Запада шатается все сильнее написала Захарова в Telegram

Она добавила, что вранье западных стран держится на клейкой ленте, которая иногда "проходит по ртам международных чиновников".

Ранее официальный представитель МИД указала на нарушения странами Запада прав российских журналистов и СМИ. Захарова отметила, что коллективный Запад и его страны-сателлиты нацелены на бескомпромиссную стерилизацию информационного пространства.