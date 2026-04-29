Москва29 апр Вести.Доминирование Запада тает как последний снег, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего выступления на XXX Российском интернет-форуме (РИФ).

Говорят они об этом много, о своей исключительности, о том, что являются "цветущим садом", что только им принадлежит право называть кого-то цивилизованными. Эти слова сейчас тают как последний снег сказала Захарова

Дипломат добавила, что один из "центров силы" пытался "создать ощущение у остального мира собственного превосходства и доминирования", однако ничего из этого не вышло.

Как ранее заявил секретарь Совбеза РФ Алексей Шевцов, безответственная политика коллективного Запада послужила причиной разрушения мировой архитектуры безопасности.