Москва27 апр Вести.Безответственная политика коллективного Запада стала причиной фактического разрушения мировой архитектуры безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов на международной научно-практической конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ".

Мир переживает эпоху глобальных перемен. Мировая архитектура безопасности фактически демонтирована в результате безответственной политики коллективного Запада отметил он

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" заявил, что архитектура европейской безопасности невозможна без участия России и учета ее интересов. По его словам, отсутствие России в этом процессе делает невозможным создание эффективной системы безопасности в регионе.