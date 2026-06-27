Москва27 июн Вести.Идея обеспечения безопасности через евроатлантические механизмы "обанкротилась, а потом с треском рассыпалась". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".

Европейская безопасность была дискредитирована членами НАТО и ЕС, и постепенно она потеряла для России всякий смысл и практические перспективы, отметил он в интервью ТАСС.

Мы все видим, что в Европе сейчас говорится. Хотелось бы надеяться, что там остаются здравомыслящие силы, ведь нельзя же не видеть, что концепция европейской безопасности, тем более с опорой на евроатлантические механизмы, сперва обанкротилась, а потом с треском рассыпалась сказал дипломат

По его словам, то, чем занимаются нынешние европейские политики обеспечением безопасности назвать нельзя.

Скорее это оправдание своего существования через подчеркивание необходимости противостоять угрозам, которые якобы исходят от России и еще от Белоруссии подчеркнул посол

Он напомнил, что совсем недавно президент России Владимир Путин назвал все эти заявления лживыми.

Трофимов добавил, что на деле угрозы создаются как раз коренным интересам безопасности России и Белоруссии, хотя действия РФ никогда не были направлены против интересов стран Западной Европы. Он также напомнил, что против России сейчас используется "все подряд, все средства": провокации, финансово-экономическое удушение, прокси-война и оголтелая информационная пропаганда. Также оказывается давление на ее друзей и партнеров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", заявил, что содержательный диалог Запада с Россией будет возможен только в случае, если европейская сторона восстановит подорванное своими действиями доверие. Лавров подчеркнул, что диалог нельзя возобновить с помощью ультиматумов и угроз.