Москва7 июн Вести.Страны Европы больше ни на что не влияют в мире, но они пытаются показать обратное. Об этом Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Она отметила, что страны ЕС сами загнали себя в тупик, а происходящее представляет опасность для существования человечества.

Европа оказалась вне политики. Европа потеряла свое влияние в мире. Им надо как-то себя куда-то пристроить, показать, что они по-прежнему на что-то влияют. У них нет предложений. Они с ума сошли с этой русофобией, с этой всей политикой, в которую они загнали не только свои экономики, свои страны, они загнали мировую экономику этими всеми рестрикциями, попытками сдержать развитие стран сказала Матвиенко

По мнению Матвиенко, Европа должна признать ошибочность своего стремления "закрыть" Россию. Сделать это невозможно.

Ранее президент России Владимир Путин назвал политику европейских властей недальновидной.