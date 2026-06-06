Матвиенко сравнила ожидания в ЕС "нападения" России с прогнозом погоды

Матвиенко сравнила разговоры о "нападении России на ЕС" с прогнозом погоды Матвиенко сравнила ожидания в ЕС "нападения" России с прогнозом погоды

Москва6 июн Вести.Высказывания ряда европейских политиков о якобы подготовке России к нападению на Европейский союз можно сравнить с прогнозом погоды. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Таким образом политик прокомментировала слова латвийского военачальника Каспарса Пуданса о том, что Россия может напасть "уже сегодня вечером".

[Звучит] как прогноз погоды сказала Матвиенко

Председатель Совфеда объяснила, что власти стран ЕС своими заявлениями о якобы угрозах со стороны России пытаются объяснить населению наращивание расходов на милитаризацию.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ не планирует нападение на страны ЕС и Североатлантического альянса.

Зампредседателя Совфеда Константин Косачев также отмечал, что Россия никогда не угрожала ни одной стране НАТО.