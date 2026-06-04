"Сегодня вечером": командующий ВС Латвии сделал заявление о войне с РФ Командующий ВС Латвии Пуданс сделал заявление о войне с Россией

Москва4 июн Вести.Командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс утверждает, что Россия якобы может атаковать европейские страны "уже сегодня вечером". Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Пуданс также назвал армию РФ "большой угрозой", так как она "получила критическое преимущество" при проведении специальной военной операции на Украине.

Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером заявил собеседник газеты

При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует нападение на страны Североатлантического альянса, однако западные власти регулярно пугают свое население мнимой угрозой, якобы исходящей от России. По словам главы государства, это делается с целью отвлечь граждан от внутренних проблем.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал страны НАТО "дать более сильный ответ России".