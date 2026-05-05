Глава генштаба Эстонии заявил, что РФ "применит силу" в 2027 году

В Эстонии испугались якобы нападения России в 2027 году Глава генштаба Эстонии заявил, что РФ "применит силу" в 2027 году

Москва5 мая Вести.Командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Андрус Мерило утверждает, что РФ якобы планирует напасть в следующем году. Его слова приводит национальная телерадиовещательная компания Эстонии (ЕRR).

Россия якобы представляет угрозу для Таллина, уверяет Мерило. По его словам, украинский конфликт не мешает Москве "действовать" на других направлениях.

В то же время она (Россия. – Прим. ред.) активно проводит разведку посредством дестабилизирующих действий и готовит новые цели для нападения заявляет глава эстонского генштаба

Он уверен, что в 2027 году России удастся восстановить "свою боеспособность".

Если она увидит возможность применить силу где-либо еще, она это сделает утверждает военный

Ранее о якобы атаке России на НАТО в ближайшие месяцы заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск.