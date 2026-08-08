Москва8 авг Вести.Глава комиссии эстонского парламента по государственной обороне Калев Стойческу охарактеризовал заявления о вероятном нападении России на одну из стран НАТО как спекулятивные, но при этом выступил с инициативой полностью закрыть восточную границу. Эти заявления он сделал в эфире программы "Актуальная камера" телеканала ERR.

Я не верю, что Россия в ближайшем будущем могла бы напасть на НАТО сказал Стойческу, отвечая на соответствующий вопрос

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что безопасность Эстонии "начинается с восточной границы, которую необходимо укрепить еще больше и также закрыть".

Ранее газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что, по последним оценкам разведки США, в ближайшие годы Россия способна проверить прочность НАТО, ограниченно атаковав одну из стран блока. Среди возможных вариантов назывались как кибератаки, так и наземное вторжение небольшого масштаба.

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном и ранее подробно разъяснял, что Москва не намерена нападать на государства НАТО. При этом российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с НАТО, однако на равноправных условиях и при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.