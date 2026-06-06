В Европейском парламенте предложили наказать Прибалтику за провокации против РФ Евродепутат Картайзер предложил оставить Прибалтику без защиты НАТО

Москва6 июн Вести.Если прибалтийские страны продолжат провоцировать Россию, они не должны рассчитывать на действие 5-й статьи Североатлантического договора. Об этом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, НАТО является "оборонительным союзом", поэтому коллективную защиту не стоит применять там, где страны сами занимаются эскалацией напряженности.

Если такие государства хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке, они ее не получат отметил Картайзер

Пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одну из стран НАТО должно рассматриваться как нападение на весь альянс.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что у НАТО есть все необходимые средства для нанесения удара по Калининграду.