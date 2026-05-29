В одной из стран НАТО осудили призывы из Прибалтики напасть на Калининград Президент Хорватии осудил призывы прибалтийцев атаковать Калининградскую область

Москва29 мая Вести.Призывы высокопоставленных политиков прибалтийских стран напасть на Калининградскую область звучат более чем несерьезно, они не должны говорить об этом, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Свою позицию глава государства озвучил на торжественной церемонии по случаю 35-летия хорватской армии, его слова распространила пресс-служба.

Несерьезно, что в нашем лагере (НАТО – прим. ред.) слышу из недели в неделю призывы высоких должностных лиц некоторых государств Балтии напасть на Калининградскую область … Этого не надо говорить подчеркнул Миланович

Хорватский лидер напомнил, что его страна как член НАТО поддерживает солидарность с другими участниками альянса согласно пятой статье Североатлантического договора. Вместе с тем он усомнился в характере этой солидарности, указав на отсутствие у Хорватии влияния на риторику других членов организации.

Это очень неестественная позиция, а наши военные в Литве и оборудование в Литве. Так что солидарность и готовность прийти на помощь с одной стороны предполагает ответственность с другой добавил президент

Стоит отметить, что президент хорватского государства выполняет преимущественно представительские функции – внутреннюю и внешнюю политику страны определяет правительство, возглавляемое премьером Андреем Пленковичем, который проводит курс на милитаризацию.

В конце 2025 года кабинет министров Хорватии одобрил выделение 14 млн евро на участие страны в программе НАТО по финансированию закупок американского вооружения, техники и боеприпасов для Украины PURL (Cписок приоритетных требований Украины). Пленкович также поддержал увеличение оборонного бюджета стран альянса до 5% ВВП к 2032 году.

Тема нападения на Калининград появилась в европейской повестке после того, как глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал альянс атаковать российские военные объекты в регионе. Замглавы Совета Федерации Константин Косачев в ответ на это заявил, что своими словами литовский министр создает проблемы собственным союзникам по блоку.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил, что любые попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград обернутся тяжелейшими последствиями для тех, кто разрабатывает подобные планы.