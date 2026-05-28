Москва28 мая Вести.Любые попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград обернутся тяжелыми последствиями для тех, кто разрабатывает такие планы, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в интервью RT.

При этом Грушко заявил, что оценивает вероятность захвата Калининграда силами НАТО как нулевую.

Я исхожу из того, что все-таки в НАТО, это особенно относится к военной среде, понимают, что любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить - это приведет к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает отметил он

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО нанести удары по российским военным объектам в Калининграде.

На это глава МИД России Сергей Лавров заявил, что агрессивным заявлениям стран Прибалтики, в частности Литвы, нужно уделять меньше внимания. Такими высказываниями эти страны хотят подтвердить, что еще существуют, отметил российский министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления Литвы находящимися на грани безумия.