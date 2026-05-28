Грушко: у НАТО ноль возможностей заблокировать или захватить Калининград

Москва28 мая Вести.Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что у НАТО нет возможностей для блокады или захвата Калининграда.

По словам дипломата, шансы альянса реализовать подобный сценарий являются "нулевыми".

Я оцениваю их как нулевые сказал Грушко журналистам

Он также подчеркнул, что в НАТО должны понимать последствия возможных действий против российского региона. Как уточнил Грушко, любые попытки блокировать Калининград или предпринять силовые действия приведут к "самым тяжелейшим последствиям" для тех, кто рассматривает такие планы.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО атаковать военные объекты России в Калининграде. После этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подобные высказывания не заслуживают внимания.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление литовского министра находится на грани безумия.