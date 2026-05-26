Москва26 мая Вести.Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что предложение атаковать Калининград силами НАТО направлено на демонстрацию решимости прибалтийских стран в вопросах безопасности.

В интервью LRT Будрис отметил, что Литва и другие прибалтийские страны должны развеять представление о своей неспособности к самообороне. По его словам, речь идет не только о защите собственной территории, но и о сдерживании потенциальных угроз.

Будрис подчеркнул, что ключевой задачей остается сдерживание, которое, по его мнению, обеспечивает мир. Он также заявил, что страны региона должны демонстрировать западным партнерам уверенность в своих действиях и готовность реагировать при необходимости.

Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся – мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное – это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир заявил министр

Ранее Будрис призвал НАТО атаковать военные объекты России в Калининграде. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подобные высказывания не заслуживают внимания.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление литовского министра находится на грани безумия.