Восемь стран НАТО раскритиковали Россию из-за залетов БПЛА на территорию Европы

Москва23 мая Вести.Главы МИД восьми стран Северной Европы и Балтии обвинили Россию в дезинформации после инцидентов с БПЛА в воздушном пространстве европейских государств. По этому поводу они выступили с совместным заявлением.

Оно было опубликовано министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом на своей странице в соцсети X.

Под документом стоят подписи руководителей внешнеполитических ведомств Финляндии, Исландии, Норвегии, Дании, Швеции, Латвии, Литвы и Эстонии.

Чиновники осудили прозвучавшие якобы угрозы применения силы в отношении Латвии и других государств региона.

Отдельно было подчеркнуто, что государства Северной Европы и Балтии не позволяли Украине использовать свою территорию для атак по объектам в России.

Как союзники по НАТО мы остаемся едины в защите территории и воздушного пространства альянса говорится в совместном заявлении

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что дроны ВСУ попадают в Россию через воздушное пространство прибалтийских государств.