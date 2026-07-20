Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

В Эстонии рассказали, видят ли основания для закрытия границы с Россией Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Москва20 июл Вести.В Эстонии не считают нужным полностью закрывать пограничные пункты с Россией, несмотря на звучащие в стране призывы последовать примеру Финляндии. Такое заявление сделал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в комментарии ERR.

При открытии и закрытии границы мы исходим из оценки рисков - в случае, если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно закрыта заявил Таро

Вместе с тем эстонский министр уточнил, что хотя в настоящее время опасности для страны не видят и пропускной режим действует с ограничениями, власти готовы немедленно закрыть границы при изменении ситуации.

Также Таро заявил, что в Эстонии исходят из того, чтобы санкции против России были максимально строгими. По его данным, благодаря санкциям Эстония сократила на 90% поток транспорта, который пересекал границу до начала СВО.

Министр внутренних дел Эстонии также уточнил, что на данный момент в страну не могут въехать россияне с туристическими визами: въезд возможен только "по гуманитарным или иным веским причинам".

Ранее СМИ сообщили, что в России ввели ограничения на грузоперевозки для фур из Эстонии.

Кроме того, эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщал, что НАТО значительно укрепит свое присутствие в Эстонии к 2027 году.