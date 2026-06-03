В Эстонии назвали причину очередей на эстонско-российской границе МВД Эстонии: ускорить прохождение границы с Россией в Нарве невозможно

Москва3 июн Вести.Ускорить процесс пересечения эстонско-российской границы через КПП "Нарва-1" сейчас не представляется возможным. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

По словам эстонского министра, длинные очереди на погранпереходе "напрямую связаны" с украинским конфликтом. Он объяснил, что таможенники проводят тщательные проверки для предотвращения ввоза на территорию России подпадающих под санкции товаров.

Из-за расположения пограничного пункта в городе Нарва физически невозможно организовать очередь для пересечения границы внутри здания погранпункта и при необходимости обеспечить людей посадочными местами сказал Таро, которого цитирует портал национального гостелерадио ERR

При этом он отверг инициативу по открытию дополнительных пунктов пересечения эстонско-российской границы. Глава эстонского МВД также заявил, что поддерживает призыв Министерства иностранных дел республики не ездить в Россию.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что власти намерены построить в Нарве военный городок.