SHOT: на российско-эстонской границе возникли очереди из желающих попасть в РФ

На КПП в Нарве выстроилась очередь из желающих попасть в Россию на 12 июня SHOT: на российско-эстонской границе возникли очереди из желающих попасть в РФ

Москва7 июн Вести.На российско-эстонской границе возникли большие очереди из желающих попасть в РФ ко Дню России 12 июня. Об этом-пишет Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, очереди образовались на КПП в Нарве.

Десятки человек стоят на эстонско-российской границе, чтобы попасть в страну ко Дню России... Некоторые нанимают "профессиональных стояльщиков", которые занимают места в "пробке", либо покупают очередь у тех, кто пришел стоять раньше говорится в публикации

Отмечается, что в основном на границе стоят граждане Эстонии и Финляндии.

Ранее глава Министерства внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что длинные очереди на погранпереходе "напрямую связаны" с конфликтом на Украине. Глава эстонского МВД объяснил, что таможенники проводят тщательные проверки для предотвращения ввоза на территорию России товаров, подпадающих под санкции.