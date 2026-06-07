Москва7 июнВести.На российско-эстонской границе возникли большие очереди из желающих попасть в РФ ко Дню России 12 июня. Об этом-пишет Telegram-канал SHOT.
По информации журналистов, очереди образовались на КПП в Нарве.
Десятки человек стоят на эстонско-российской границе, чтобы попасть в страну ко Дню России... Некоторые нанимают "профессиональных стояльщиков", которые занимают места в "пробке", либо покупают очередь у тех, кто пришел стоять раньшеговорится в публикации
Отмечается, что в основном на границе стоят граждане Эстонии и Финляндии.
Ранее глава Министерства внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что длинные очереди на погранпереходе "напрямую связаны" с конфликтом на Украине. Глава эстонского МВД объяснил, что таможенники проводят тщательные проверки для предотвращения ввоза на территорию России товаров, подпадающих под санкции.