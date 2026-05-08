SHOT: на границе с Эстонией люди стоят по пять часов, чтобы отметить 9 Мая в РФ

Москва8 мая Вести.На эстонско-российской границе в канун 9 Мая наблюдаются огромные очереди — жители прибалтийской республики рвутся в РФ, чтобы отметить День Победы, пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, многочасовые очереди на границе Ивангорода и Нарвы наблюдаются уже три дня. Жители Эстонии рвутся в Россию, чтобы отметить праздник, так как официально День Победы в республике не празднуется.

Люди проводят в очереди по 3-5 часов. Сотрудники таможни создают очереди на КПП, тщательно всех досматривают, чтобы никто не увез санкционные товары. Каждого человека спрашивают о цели поездки.

Допрос и полная проверка одного человека занимает около часа. В предпраздничный день ожидается пик пробок на границе.

Как сообщалось, жители Эстонии скупали туры на российскую границу, в Нарву, ради праздничных мероприятий в Ивангороде Ленинградской области.