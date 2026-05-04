Эстонцы съезжаются на границу РФ, чтобы увидеть День Победы

В Эстонии жители съезжаются к границе с Россией накануне Дня Победы Эстонцы съезжаются на границу РФ, чтобы увидеть День Победы

Москва4 мая Вести.Жители Эстонии скупают туры на российскую границу, в Нарву, ради праздничных мероприятий в Ивангороде Ленинградской области, пишет Life.

Уточняется, что эстонские турфирмы включили в программу посещение памятных мест и просмотр российского концерта через границу.

Эстонцы соскучились по празднованию 9 Мая, из-за этого возник большой спрос говорится в публикации

По утверждению организаторов, тур будет совмещен с мероприятиями ко Дню Европы, который официально отмечается в Эстонии 9 мая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, ожидается присутствие лидеров ряда иностранных государств.