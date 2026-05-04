Москва4 маяВести.Жители Эстонии скупают туры на российскую границу, в Нарву, ради праздничных мероприятий в Ивангороде Ленинградской области, пишет Life.
Уточняется, что эстонские турфирмы включили в программу посещение памятных мест и просмотр российского концерта через границу.
Эстонцы соскучились по празднованию 9 Мая, из-за этого возник большой спросговорится в публикации
По утверждению организаторов, тур будет совмещен с мероприятиями ко Дню Европы, который официально отмечается в Эстонии 9 мая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, ожидается присутствие лидеров ряда иностранных государств.