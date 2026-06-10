Концерт в Ивангороде 12 июня не будет виден из эстонской Нарвы

Жители Нарвы не увидят концерт ко Дню России в Ивангороде Концерт в Ивангороде 12 июня не будет виден из эстонской Нарвы

Москва10 июн Вести.Жители эстонского города Нарва не смогут увидеть праздничный концерт, который пройдет 12 июня в Ивангороде Ленинградской области в честь Дня России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе города.

В День России в Ивангороде состоится концерт "Пою тебе, моя Россия!", а также ярмарка и развлекательная программа для детей. Праздничные мероприятия пройдут на Видовой площади, откуда открывается вид на реку Нарву и крепости, расположенные на двух берегах.

По информации администрации, расположение сцены на Видовой площади не позволит наблюдать за мероприятием с противоположного берега реки Нарвы. В связи с этим организаторы не планируют ориентировать программу на зрителей, находящихся на территории Эстонии.

Ранее аналогичные мероприятия в Ивангороде привлекали внимание жителей обеих стран. Так, концерт в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и трансляцию парада Победы на Красной площади смогли посмотреть жители и России, и Эстонии.