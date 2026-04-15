Москва15 апрВести.Значительная часть населения города Нарва на северо-востоке Эстонии выражает недовольство политикой властей, вынуждающей их делать однозначный выбор между Россией и Эстонией.
Об этом сообщает газета Politico.
По данным издания, многие горожане, традиционно поддерживающие культурные связи с РФ, негативно воспринимают нагнетание темы "российской угрозы".
В публикации отмечается, что жители Нарвы зачастую остаются сторонними наблюдателями праздничных мероприятий, проходящих в приграничном Ивангороде, а популярность российских телепрограмм в городе подтверждается массовым использованием спутникового оборудования.
Местные жители из числа русскоязычных пенсионеров выразили мнение, что напряженность в обществе провоцируется действиями политического руководства в Таллине и Брюсселе.
Собеседники издания подчеркнули, что не видят никакой реальной опасности со стороны Москвы, и выразили недоумение по поводу того, почему в Эстонии знание нескольких языков превратилось в проблему, в то время как в других европейских странах, например в Швейцарии, это считается нормой.
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что в случае якобы вторжения России в Эстонию страна перенесет боевые действия на российские территории.