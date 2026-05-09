Москва9 маяВести.Парад Победы на Красной площади в Москве транслировался для жителей эстонского города Нарва. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу приграничного города Ивангород.
Именно в нем, на берегу реки Наровы, и был установлен большой монитор для показа парада эстонцам.
Отмечается, что со стороны горожан Нарвы имеется огромный интерес к празднику. В связи с этим, насколько пишет источник, на границе в сторону России образовывались очереди.
Такие мероприятия проводятся для жителей Нарвы не в первый раз. В 2025 году такой показ уже устраивался на берегах Наровы.