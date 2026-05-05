Москва5 мая Вести.Эстонцы стали еще хуже относиться ко Дню Победы по сравнению с тем, что было раньше. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, публицист Максим Ревва.

Политолог высказался по поводу туристических поездок эстонцев в Нарву, которая расположена на границе с российским Ивангородом, чтобы посмотреть на концерт в День Победы.

Эстонцы … стали еще хуже относиться ко Дню Победы, чем было раньше. Надо четко понимать, что в Эстонии страшнейшая русофобская пропаганда … Это надо не забывать. И это все осталось, и это все так будет и так дальше будет, к сожалению, пока там что-то не изменится в эстонском обществе сказал Ревва

Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что глава правительства Эстонии Кристен Михал посетит Нарву 9 мая для участия в концерте, посвященном Дню Европы, который в ЕС отметят за день до этого.