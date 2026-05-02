Москва2 мая Вести.Праздник 9 мая в Европе воспринимают не как День Победы, а как день поражения. Такое мнение высказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в документальном фильме Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", сообщает ИС "Вести".

Какое 9 мая сегодня для них? Это день поражения, они празднуют вместе с Европой 8 мая. Мы знаем, как в Европе сегодня относятся к Дню Победы в целом. Это "день примирения", "день, когда мы должны забыть…" Забыть что? Нацистский режим, который фактически пытался и подломил под себя Европу и хотел захватить весь мир, уничтожил миллионы и миллионы мирных граждан? У нас 9 мая это День Победы над нацизмом, а сегодня у них 8 Мая — это фактически день примирения с нацизмом констатировал он

Ранее в России раскритиковали запрет символов Победы в Германии. Как заявил посол РФ в РФГ Сергей Нечаев, такие "рекомендации" противоречат морали и являются "политизацией мемориальной сферы".