Москва2 маяВести.Россия будет способствовать возрождению традиции празднования Дня Победы в тех странах, которые стремятся отречься от своего исторического наследия. Такое мнение озвучил журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс в фильме Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", сообщает ИС "Вести".
День Победы торжественно возвратится в Прибалтику, уверен он.
Россия в данном случае выступает как остров нормальности, к которому все больше присоединяются другие части суши, и этот остров превращается в большой континент нормальности на нашем глобусе. Когда влияние этого континента станет таким, что противиться ему уже будет невозможно - именно позитивное влияние нормальности, - тогда этот праздник вернется даже в те страны, которые пытаются забыть свою собственную историюзаявил Мацкявичюс
По мнению зампредседателя Совета Федерации Константина Косачева, Прибалтика предпочла стратегию противоречий с РФ, чтобы ускорить вход в Евросоюз, но сделала это подло.
Они поняли, что ускориться можно только за счет максимизации противоречий и проблем на восточном треке с новой Россией. Нужно было Россию разозлить, спровоцировать на ответные действия, а потом эти действия выдать в качестве угрозы, от которой можно было спасаться только в Евросоюзе и в НАТОсчитает Константин Косачев