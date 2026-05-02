Москва2 мая Вести.Россия будет способствовать возрождению традиции празднования Дня Победы в тех странах, которые стремятся отречься от своего исторического наследия. Такое мнение озвучил журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс в фильме Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", сообщает ИС "Вести".

День Победы торжественно возвратится в Прибалтику, уверен он.

Россия в данном случае выступает как остров нормальности, к которому все больше присоединяются другие части суши, и этот остров превращается в большой континент нормальности на нашем глобусе. Когда влияние этого континента станет таким, что противиться ему уже будет невозможно - именно позитивное влияние нормальности, - тогда этот праздник вернется даже в те страны, которые пытаются забыть свою собственную историю заявил Мацкявичюс

По мнению зампредседателя Совета Федерации Константина Косачева, Прибалтика предпочла стратегию противоречий с РФ, чтобы ускорить вход в Евросоюз, но сделала это подло.