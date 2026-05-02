Косачев: обострение отношений с РФ было нужно прибалтийцам только для входа в ЕС

Косачев объяснил, почему прибалтийцы выбрали стратегию противоречий с РФ Косачев: обострение отношений с РФ было нужно прибалтийцам только для входа в ЕС

Москва2 мая Вести.Для ускорения процесса интеграции в Евросоюз (ЕС) прибалтийские страны избрали стратегию усиления противоречий в отношениях с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в документальном фильме Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", сообщает ИС "Вести".

Латвия, Литва и Эстония столкнулись с необходимостью ускоренной интеграции в Европейский союз и НАТО, поскольку им угрожали экономическая несостоятельность и риск банкротства, отметил он.

Эта несостоятельность проявилась бы в полный рост – она и сейчас все очевиднее проявляется. А для того, чтобы максимально ускорить свою интеграцию с Европейским союзом, а затем и с НАТО, три балтийские страны сделали достаточно подлую вещь. Они поняли, что ускориться можно только за счет максимизации противоречий и проблем на восточном треке с новой Россией. Нужно было Россию разозлить, спровоцировать на некие ответные действия, а потом эти ответные действия выдать в качестве угрозы, от которой можно было спасаться только в Евросоюзе и в НАТО объяснил Косачев

Таким образом, отметил он, обострение отношений с РФ не было самоцелью, а служило инструментом для решения задач евроатлантической интеграции.

Они совершенно последовательно пошли по пути создания, по максимальному, что называется, ранжированию раздражителей в отношениях с Россией. Даже не потому, что они хотели поссориться с Россией, а потому, что они хотели использовать проблемы в отношениях с Россией ради устранения проблем в своем движении в европейском и евроатлантическом направлении заключил Косачев

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что РФ необходимо принять основополагающие решения о защите россиян в странах Прибалтики. Он также подчеркнул, что, если эти государства действительно считают, что Москва боится любых действий, направленных на защиту прав российского населения, они ошибаются.