Лукьянцев: в Прибалтике охотятся за сторонниками конструктивных отношений с РФ

В странах Прибалтики открыли охоту за сторонниками конструктивных отношений с РФ Лукьянцев: в Прибалтике охотятся за сторонниками конструктивных отношений с РФ

Москва9 июл Вести.Власти стран Прибалтики – Эстонии, Латвии и Литвы – ведут открытое преследование активистов, которые выступают за построение конструктивных отношений с Россией. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Дипломат принял участие в презентации совместного доклада МИД России и Белоруссии в отделении ООН в Женеве. Он посвящен ситуации с правами человека в отдельных странах. В ходе выступления Лукьянцев отметил, что страны Прибалтики занимают лидирующие позиции по уровню русофобии в политике среди всех государств коллективного Запада.

Активисты из русскоговорящих сообществ, которые осмеливаются выразить альтернативную точку зрения в пользу конструктивных отношений с Россией, сохранения культурных, языковых и исторических связей, защищают русский язык и русскую культуру, становятся жертвами давления и репрессий... На них открыто объявлена охота цитирует его РИА Новости

Глава департамента подчеркнул, что руководство этими государствами осуществляют "явно русофобские режимы".