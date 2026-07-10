МИД РФ: Москва против того, чтобы прибалты стали "разменной монетой" Запада Галузин: Россия не хочет, чтобы прибалты стали "пушечным мясом" англосаксов

Москва10 июл Вести.Москва не хотела бы, чтобы страны Прибалтики использовались Западом в антироссийских комбинациях и выступали в качестве "пушечного мяса". Об этом заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что отношение России к прибалтам по-прежнему сдержанно-нейтральное.

Галузин подчеркнул, что это не только из-за того, что Россию и страны Прибалтики связывает общая история и совместное проживание в едином государстве, но и в силу того, что наша страна не заинтересована в военной напряженности у нынешних границ.

А, значит, мы не хотим, чтобы они сперва милитаризировались, а затем становились "разменной монетой" или дешевым "пушечным мясом" в антироссийских геополитических комбинациях англосаксов сказал замглавы МИД РФ

Ранее Галузин уже говорил о том, что страны Прибалтики, предоставляя свои территории для враждебных действий против России, играют с огнем.

В свою очередь, директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что власти стран Прибалтики – Эстонии, Латвии и Литвы – ведут открытое преследование активистов, которые выступают за построение конструктивных отношений с Россией. Глава департамента подчеркнул, что руководство этими государствами осуществляют "явно русофобские режимы".