В МИД РФ предупредили прибалтов об "игре с огнем" МИД: Прибалтика играет с огнем, предоставляя территорию для враждебных действий

Москва7 июл Вести.Страны Прибалтики, предоставляя свои территории для враждебных действий против России, играют с огнем. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Подчиняясь натовской и еэсовской дисциплине и предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты играют с огнем. Им это хорошо известно отметил дипломат

Ранее в МИД РФ указывали, что Латвия и другие прибалтийские страны позволяли украинским дронам пересекать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России.

Галузин указывал, что Латвия ошибается, если полагает, что участие в ударах по России под "зонтиком" НАТО обойдется для нее без последствий.