МИД России насторожила активность США и ЕС в Центральной Азии Замглавы МИД Галузин: РФ настораживает активность США и ЕС в Центральной Азии

Москва20 мая Вести.Западные страны предпринимают усилия по вытеснению России из Центральной Азии и созданию собственной инфраструктуры в непосредственной близости от российских границ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат отметил стремление Соединенных Штатов и Евросоюза установить контроль над ключевыми транспортными коридорами и природными ресурсами региона. В интервью газете "Известия" он выразил обеспокоенность активностью Вашингтона в продвижении сделок по критически важным минералам и редкоземельным металлам.

По словам Галузина, речь идет не просто об экономической конкуренции, а о системной попытке ослабить позиции России и сформировать управляемую Западом инфраструктуру непосредственно у российских рубежей. Замглавы МИД также указал, что Запад предлагает партнерам России проекты, которые, по видимости, направлены на "диверсификацию экономики" или "защиту от внешних угроз". Однако, по его мнению, за такими формулировками отчетливо просматривается намерение подорвать сложившуюся кооперацию и исторически сложившиеся дружественные связи.

Он добавил, что наблюдается активизация кампании по насаждению искусственного "синдрома российской угрозы". Дипломат отметил, что Великобритания и ряд государств Евросоюза планомерно продвигают нарратив о мнимой опасности, якобы исходящей от Москвы. Целью таких действий, как подчеркнул Галузин, является побуждение руководства стран региона к отказу от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией в пользу сиюминутных политических выгод, обещанных западными державами.

Замминистра подчеркнул, что ни РФ, ни ее исторические друзья и стратегические партнеры в Центральной Азии не заинтересованы в реализации подобных сценариев. Он заявил, что государства региона не желают становиться инструментами в чужой геополитической игре.

Галузин резюмировал, что совместная работа по защите общих интересов и развитию интеграционных процессов будет продолжена, что, по его мнению, не оставит Западу шансов на осуществление его геополитических амбиций в Евразии.

Ранее директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что Соединенные Штаты и их единомышленники пытаются завладеть месторождениями редкоземельных металлов и транспортными коридорами в Центральной Азии.