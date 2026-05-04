В МИД обвинили страны Запада в попытке возвести "железный занавес" с РФ Посол Булатов: Запад возводит новый "железный занавес" с Россией

Москва4 мая Вести.Запад возводит новый "железный занавес" с Россией, пытаясь окончательно разорвать многолетние социально-экономические и культурные связи, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

По словам дипломата, западные страны стремятся придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались "даже не годами, а столетиями".

Как отметил Булатов в интервью РИА Новости, ситуация в Балтийском регионе предстает отражением общей геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым НАТО и Евросоюзом курсом на конфронтацию с Россией.

Стараниями наших бывших партнеров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия, включая Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона сказал посол агентству

Он подчеркнул, что вышеупомянутые структуры утратили свой смысл после неизбежного при текущей обстановке выхода РФ из них и стали второстепенным инструментом антироссийской политики Североатлантического альянса и ЕС.

Булатов также предупредил о рисках происшествий, связанных с преднамеренным повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море.