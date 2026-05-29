В посольстве РФ увидели попытку ЕС закрыться от России Дипмиссия РФ в Ирландии связала визовые меры ЕС с новым "железным занавесом"

Москва29 мая Вести.Призывы ирландского евродепутата Барри Эндрюса пересмотреть порядок выдачи виз гражданам России и Белоруссии отражают общий курс руководства Евросоюза на создание нового "железного занавеса". Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Ирландии Никита Исакин агентству РИА Новости.

Ранее газета Irish Times сообщила, что Эндрюс направил письмо министру юстиции Ирландии Джиму О'Каллагану. В нем евродепутат попросил пересмотреть визовую политику в отношении граждан России и Белоруссии, сославшись на якобы возможную разведывательную деятельность россиян и обеспокоенность украинской общины.

Тот факт, что теперь ему (Эндрюсу. — Прим. ред.) пришло в голову порассуждать на визовую тему, отражает в целом линию нынешних европейских правящих элит на демонизацию России и ее граждан вплоть до попытки сооружения нового "железного занавеса" между нашей страной и остальной частью Европы отметил Исакин

Исакин заявил, что пока рано говорить, приведут ли предложения Эндрюса, которые в российской дипмиссии называют русофобскими, к конкретным решениям ирландских властей. При этом он выразил надежду, что в Дублине сохраняются остатки здравомыслия.

Представитель посольства также подчеркнул, что Россия всегда выступала и продолжает выступать за нормальные гуманитарные контакты с Ирландией и другими странами.

По данным Irish Times, за последние четыре года Ирландия одобрила 97% заявлений на визы от граждан России и выдала им более 14 тысяч виз. Издание также сообщало, что Эндрюс поинтересовался у О'Каллагана, используют ли граждане России или Белоруссии ирландские визы для поездок в Великобританию через Единую зону передвижения, а также есть ли гарантии, что выдача таких виз не мешает соблюдению санкций ЕС.