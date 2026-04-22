В МИД сочли дискриминацией политику ЕС по сокращению присутствия дипломатов РФ

В МИД назвали дискриминацией политику ЕС по сокращению российского дипприсутстви В МИД сочли дискриминацией политику ЕС по сокращению присутствия дипломатов РФ

Москва22 апр Вести.Министерство иностранных дел России расценивает действия Евросоюза по ограничению численности российских дипломатов как проявление дискриминации.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Дипломат прокомментировал решение Брюсселя, принятое в начале 2026 года, согласно которому штат постоянного представительства России при ЕС должен быть сокращен до 40 сотрудников. Указанный лимит распространяется как на дипломатический корпус, так и на административно-технический персонал миссии.

Грушко подчеркнул, что Москва рассматривает подобную политику Евросоюза как дискриминационную меру, которая прямо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях. По словам замминистра, искусственное сдерживание численности дипмиссии противоречит устоявшимся нормам международного права.

Ранее Грушко заявил, что Россия намерена дать ответ на сокращение своего дипломатического присутствия на территории Европейского союза.