Замглавы МИД Грушко: Россия примет меры в ответ на сокращение дипмиссий в ЕС

Москва18 апр Вести.Россия намерена дать ответ на сокращение своего дипломатического присутствия на территории Европейского союза (ЕС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости.

По его словам, Москва рассматривает действия Брюсселя как дискриминационные меры, которые противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях. Он подчеркнул, что подобная политика Евросоюза не может оставаться без реакции со стороны России.

Разумеется, подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны сказал Грушко

Ранее он отметил, что российские власти не планируют симметрично отвечать на ужесточение правил выдачи гражданам России Шенгенской визы. По мнению Грушко, социальные контакты, туризм, бизнес и гуманитарные связи необходимо сохранять, так как "Москва заинтересована в налаживании мостов".