РФ не будет в ответ на ужесточение правил Шенгена закрывать въезд для европейцев

Москва18 апр Вести.Российские власти не планируют симметрично отвечать на ужесточение правил выдачи гражданам РФ Шенгенской визы.

С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Закрывать границы для европейских граждан … не планируем отметил дипломат

Замминистра считает, что социальные контакты, туризм, бизнес и гуманитарные связи необходимо сохранять, так как "Москва заинтересована в налаживании мостов".

Вопреки всем усилиям Евросоюза эти мосты разрушить резюмировал Грушко

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) сообщили, что российским туристам сократили выдачу многократных шенгенских виз на 90%.