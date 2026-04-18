Москва18 апрВести.Российские власти не планируют симметрично отвечать на ужесточение правил выдачи гражданам РФ Шенгенской визы.
С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости.
Закрывать границы для европейских граждан … не планируемотметил дипломат
Замминистра считает, что социальные контакты, туризм, бизнес и гуманитарные связи необходимо сохранять, так как "Москва заинтересована в налаживании мостов".
Вопреки всем усилиям Евросоюза эти мосты разрушитьрезюмировал Грушко
Ранее в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) сообщили, что российским туристам сократили выдачу многократных шенгенских виз на 90%.