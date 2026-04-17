Москва17 апрВести.Франция лукавит, говоря, что процесс выдачи виз россиянам не претерпел особых изменений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова опровергла хитрость французского МИД, который заявлял о том, что для россиян правила выдачи виз не изменились, но кое-что добавить забыл.
В 2022 году Евросоюз в одностороннем порядке прекратил действие успешно применявшегося соглашения с Россией об упрощении выдачи визговорится в комментарии Марии Захаровой на сайте министерства
Это, по ее словам, привело к увеличению стоимости Шенгенской визы с 35 до 80 евро, росту количества отказов в выдаче и сокращению сроков пребывания. Кроме того, сейчас россияне могут получать только однократные визы под конкретные поездки.
Ситуацию с выдачей виз, а точнее – с отказом выдачи, Франция часто использует в дискриминационных и политических целях.
Так, в прошлом году Франция отказала в визе корреспонденту РИА Новости Полине Ковалевой, а в другом случае - корреспондентам "Известий", которые планировали снимать репортаж к 80-летию Победы. Летом 2024 года власти страны запретили въезд оператору "Известий", который собирался снимать Олимпийские игры в Париже.
По мнению Марии Захаровой, французская сторона пытается полностью ликвидировать российское медийное присутствие во Франции, а также подавить выражение альтернативных точек зрения.