Захарова: посольство Франции лукавит, говоря о выдаче виз россиянам МИД РФ: Франция лукавит, заявляя, что процесс выдачи виз россиянам не изменен

Москва17 апр Вести.Франция лукавит, говоря, что процесс выдачи виз россиянам не претерпел особых изменений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова опровергла хитрость французского МИД, который заявлял о том, что для россиян правила выдачи виз не изменились, но кое-что добавить забыл.

В 2022 году Евросоюз в одностороннем порядке прекратил действие успешно применявшегося соглашения с Россией об упрощении выдачи виз говорится в комментарии Марии Захаровой на сайте министерства

Это, по ее словам, привело к увеличению стоимости Шенгенской визы с 35 до 80 евро, росту количества отказов в выдаче и сокращению сроков пребывания. Кроме того, сейчас россияне могут получать только однократные визы под конкретные поездки.

Ситуацию с выдачей виз, а точнее – с отказом выдачи, Франция часто использует в дискриминационных и политических целях.

Так, в прошлом году Франция отказала в визе корреспонденту РИА Новости Полине Ковалевой, а в другом случае - корреспондентам "Известий", которые планировали снимать репортаж к 80-летию Победы. Летом 2024 года власти страны запретили въезд оператору "Известий", который собирался снимать Олимпийские игры в Париже.

По мнению Марии Захаровой, французская сторона пытается полностью ликвидировать российское медийное присутствие во Франции, а также подавить выражение альтернативных точек зрения.