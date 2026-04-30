Посол РФ предупредил о непредсказуемой ситуации на французской границе Посол РФ Мешков предупредил о рисках при прохождении французской границы

Москва30 апр Вести.Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил соотечественников о рисках возникновения непредвиденных сложностей при пересечении французской границы. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.

Глава российской дипмиссии пояснил, что в настоящее время ситуация на пунктах пропуска может развиваться непредсказуемо. По его словам, российские граждане рискуют столкнуться со значительным увеличением времени ожидания при прохождении паспортного контроля, а также с пристальным вниманием и дополнительными вопросами со стороны сотрудников таможни.

Мешков также обратил внимание на необходимость строгого соблюдения действующих санкционных регламентов Евросоюза.

Дипломат подчеркнул, что общеевропейские ограничения на вывоз определенных категорий товаров и объемы багажа из Франции в Россию остаются в силе. Он предупредил, что любые нарушения установленных норм могут стать основанием для официальных претензий со стороны французских властей и привести к изъятию вещей.

Ранее во Франции задержали россиянку из НКО по подозрению в шпионаже.