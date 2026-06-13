Посол РФ в Швейцарии Гармонин: посылки из Европы в РФ часто теряются

Посол Гармонин: посылки россиян из Европы пропадают в пути Посол РФ в Швейцарии Гармонин: посылки из Европы в РФ часто теряются

Москва13 июн Вести.Российские граждане, живущие в европейских странах, в том числе в Швейцарии, регулярно сталкиваются с пропажей почтовых отправлений при пересылке в Россию. Об этом 13 июня заявил ТАСС посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

Еще одна проблема - это почтовые отправления. Россияне не могут быть уверены, что их посылки на родину с личными вещами, подарками и детскими игрушками, литературой вообще дойдут. Такие посылки из Европы нередко исчезают в пути сказал дипломат

По словам Гармонина, эта ситуация в совокупности с действующими ограничениями на денежные переводы создает серьезные неудобства для соотечественников, постоянно проживающих за рубежом. При этом посол оговорился: "Является ли это дискриминацией в прямом смысле слова? Да вроде как формально нет. Приносит ли это неудобства нашей диаспоре? Конечно, да".

Дипломат указал и на другую сложность: после прекращения прямого авиасообщения с Россией швейцарским соотечественникам стало заметно труднее поддерживать связь с родными и близкими на родине.

Ранее Гармонин сообщал, что Швейцария ужесточила визовую политику в отношении граждан России: в большинстве случаев им выдаются однократные визы, привязанные к конкретным датам поездки, тогда как многократные визы стали редкостью.