Посол РФ в Швейцарии рассказал о финансовых барьерах для граждан и учреждений

Россияне в Швейцарии столкнулись с отказами в банковском обслуживании Посол РФ в Швейцарии рассказал о финансовых барьерах для граждан и учреждений

Москва12 июн Вести.Граждане России, проживающие в Швейцарии, сталкиваются с серьёзными трудностями при осуществлении денежных переводов и получении пенсий из-за политики местных финансовых организаций. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

По словам дипломата, речь идёт о скрытых формах дискриминации, которые наиболее отчётливо проявляются в банковском секторе страны.

Существуют случаи, когда наши сограждане сталкиваются с произволом со стороны известной швейцарской банковской системы, которая зачастую расширительно истолковывает антироссийские санкции, что приводит к трудностям для людей с российским гражданством пояснил Гармонин

Глава дипмиссии подчеркнул, что из-за ограничений проживающие в конфедерации россияне фактически отрезаны от трансграничных транзакций.

Фактически они лишены возможности осуществлять финансовые переводы в Россию или получать средства из неё. Дополнительно это касается и пенсий, которые люди не могут получить, несмотря на то, что они честно заработаны заявил посол

С аналогичным противодействием со стороны швейцарских кредитных организаций сталкиваются и сами российские загранучреждения. Трудности возникают при попытках открыть счета, выпустить карты или провести стандартные платежи. Возникают случаи, когда по надуманным мотивам отказываются обслуживать, что зачастую имеет место в местной банковской сфере, добавил Гармонин.

При этом он уточнил, что данные меры не оказывают критического влияния на общую работоспособность российских дипломатических представительств в Швейцарии.