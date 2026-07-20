Европейские банки обвинили в попытке замаскировать дискриминацию клиентов из РФ Юрист Геррейру: банки в Европе стремятся скрыть дискриминацию клиентов-россиян

Москва20 июл Вести.Европейские банки отказывают россиянам в открытии счетов, хотя стараются замаскировать факт дискриминации по национальному признаку.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

Насчет вопроса создания банковских счетов — российские граждане, как правило, сталкиваются тут с проблемами рассказал собеседник агентства

Он добавил, что при этом кредитные учреждения стран Евросоюза не признают, что причиной отказа является гражданство клиентов. Вместо этого банки ссылаются на "отсутствие интереса к деловым отношениям", пояснил Геррейру.

Юрист подчеркнул, что из-за этого россиянам в ЕС приходится полагаться только на деньги, которые они привозят с собой. Однако это создает дополнительные сложности, поскольку во многих странах действуют ограничения на максимальную сумму оплаты наличными.

При ее превышении к россиянам, разумеется, будут вопросы от властей предупредил он

Ранее Геррейру рассказал, что проживающие в странах Европы граждане Украины обвиняют ложные доносы на россиян, чтобы создать им проблемы.