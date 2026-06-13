Генконсул: во Франции заблокировали счет усыновленному ребенку родом из России

Банк во Франции заблокировал счет усыновленному ребенку из России Генконсул: во Франции заблокировали счет усыновленному ребенку родом из России

Москва13 июн Вести.Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский рассказал, что банк во Франции заблокировал счет родившемуся в России ребенку, которого более 15 лет назад усыновили французы.

Как отметил дипломат РИА Новости, антироссийские ограничения во Франции доходят до абсурда.

Усыновленному более 15 лет назад французскими гражданами российскому ребенку… банк заблокировал счет из-за того, что в графе "место рождения" указана Россия сказал Оранский

У ребенка, столкнувшегося с такой ситуацией, уже давно есть французское гражданство, отметил генконсул России.

В мае Евросоюз занялся подготовкой нового пакета санкций против РФ.