Москва13 июн Вести.Французские правоохранительные органы не реагируют на обращения россиян, сталкивающихся с дискриминацией, заявил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По его словам, в диппредставительство регулярно поступают жалобы россиян на дискриминацию. Генконсульство внимательно относится к таким сигналам и берет ситуацию на контроль, подчеркнул дипломат.

Отмечаем, что при обращении граждан по таким вопросам в местные правоохранительные органы французская сторона бездействует сказал Оранский в разговоре с РИА Новости

Ранее в посольстве РФ во Франции заявили, что Париж зачастую не оповещает диппредставительство о задержании внутри страны российских граждан.