Москва14 июнВести.Москва осуществляет планомерную работу по сохранению объектов государственной собственности на территории Франции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
По словам дипломата, французские власти регулярно предпринимают попытки пересмотреть действующие договоры и их положения, а отечественные дипломаты этому противодействуют.
По дипломатической линии ведется системная работа по защите объектов государственной собственности и недопущению пересмотра достигнутых договоренностейсказал Оранский
Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что на данный момент Париж не посягает на российскую дипломатическую собственность.