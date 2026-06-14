Оранский: Москва ведет работу по сохранению госсобственности во Франции

"Системная деятельность": как Россия защищает свои объекты во Франции Оранский: Москва ведет работу по сохранению госсобственности во Франции

Москва14 июн Вести.Москва осуществляет планомерную работу по сохранению объектов государственной собственности на территории Франции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

По словам дипломата, французские власти регулярно предпринимают попытки пересмотреть действующие договоры и их положения, а отечественные дипломаты этому противодействуют.

По дипломатической линии ведется системная работа по защите объектов государственной собственности и недопущению пересмотра достигнутых договоренностей сказал Оранский

Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что на данный момент Париж не посягает на российскую дипломатическую собственность.