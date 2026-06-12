Генконсул Оранский рассказал о готовности некоторых французов вступить в ВС РФ Оранский: некоторые французы выражают готовность вступить в ряды ВС России

Москва12 июн Вести.Граждане Франции выражают готовность пополнить ряды Вооруженных сил (ВС) России. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

Все чаще мы слышим слова поддержки [от простых французов] и даже готовность некоторых французов вступить в ряды российских Вооруженных сил рассказал Оранский

Посол Франции в Москве Николя де Ривьер накануне назвал хорошей дискуссией встречу в МИД России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что послы Франции, Британии и ФРГ попросили о встрече с заместителем главы МИД РФ.